Россия приостановила участие в «зерновом соглашении»

Россия решила приостановить свое участие в зерновом соглашении якобы из-за «нападения на корабли Черноморского флота». Об этом говорится в заявлении Минобороны Р Ф, пишет российский ТАСС .

Фото: rbc.ua

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Что известно

«С учетом проведенного 29 октября киевским режимом с участием специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — говорится в сообщении оборонного ведомства страны-агрессора.

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Что говорят у Зеленского

Руководитель Офиса президента Андрей Ермакназвал такое решение россиян шантажом, который «является примитивным во всем».

«Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный… Выдумки о „грязной бомбе“, над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком просто и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу», — подчеркнул Ермак.

«Зерновая» сделка

1 августа впервые за более чем пять месяцев из порта «Одесса» вышло судно, загруженное украинским продовольствием.

Как писал ранее «Минфин», Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна 22 июля. Документ предусматривает безопасное прохождение зерновозов в и из украинских портов во время войны. Ключевая роль в обеспечении безопасности отведена Анкаре.

Соглашение предусматривает, что Украина полностью контролирует порты «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Нахождение в этих портах других судов кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предусматривается.

Документ не предусматривает ослабления санкций в отношении России. А также ни одного транспортного сопровождения русскими кораблями украинских судов.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Зерно

Источник: МинФин