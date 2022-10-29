Канада выпустит пятилетние облигации в поддержку Украины

Правительство Канады выпустит пятилетние облигации — Ukraine Sovereignty Bonds — для финансовой поддержки Украины. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо на XXVII трехлетнем Конгрессе украинских канадцев в Виннипеге, сообщает «Интерфакс-Украина».

Фото: espreso.tv

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Подробности

«Канада остается непоколебимой в своем стремлении поддерживать народ Украины в его борьбе против незаконного и варварского вторжения Путина, и мы будем и дальше делать все возможное, чтобы Украина имела ресурсы, необходимые для победы. Теперь, через облигации, спроектированные для Украины, канадцы могут сделать свой вклад в эти важные усилия посредством новых инвестиций, поддерживаемых государством», — приводятся в сообщении на сайте премьера слова вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд.

По словам Трюдо, средства от облигаций помогут правительству продолжить свою деятельность, в частности, предоставлять основные услуги украинцам, такие как пенсии, и покупать топливо накануне зимы.

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Направление средств

Поступления от этих пятилетних облигаций будут направлены непосредственно в Украину через администрируемый Международным валютным фондом счет и дополнят финансовую помощь, оказанную правительством Канады Украине, размером 2 млрд канадских долларов ($1,46 млрд) в этом году.

Источник: МинФин