За девять месяцев оборот наличных денег в кассах банков снизился на 14% (инфографика)
За девять месяцев 2022 года объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 1 572,4 млрд грн, уменьшившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным НБУ, это обусловлено влиянием войны.
Фото: news.dtkt.ua
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Подробности
Выдачи наличных из касс банков в январе-сентябре 2022 года составили 1 616,2 млрд грн, что на 13% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
В то же время, за девять месяцев 2022 года не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличных из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами.
Самые популярные кассовые операции
Традиционная тройка самых популярных кассовых операций по выдаче наличных (% от общего объема расходов):
- по операциям клиентов с использованием платежных карт — 82,4%;
- для подкрепления операторов почтовой связи — 5,3%;
- для покупки иностранной валюты у клиентов — 4,1%.
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Наибольшие источники поступлений наличных денег в кассы банков
Как и прежде, крупнейшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):
- операции клиентов с использованием платежных карт — 36,5%;
- торговая выручка — 31,9%;
- выручка от всех видов услуг — 15,4%.
Источник: МинФин