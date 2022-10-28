Курс валют на вечер 27 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже, евро подешевел на 18 копеек в покупке и на 19 копеек в продаже.
Фото: pixabay.com
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Валюта
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Открытие 27 октября
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Закрытие 27 октября
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Изменения
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доллар
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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евро
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36,77/37,14
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36,59/36,95
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18/19
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−40,20 грн. Евро покупают за 38,50 грн, а продают за 39,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,70−39,90, евро — 39,00−39,30 грн.
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Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин