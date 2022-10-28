Финансы

Курс валют на вечер 27 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 28 октября, 2022
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К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже, евро подешевел на 18 копеек в покупке и на 19 копеек в продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта

Открытие 27 октября

Закрытие 27 октября

Изменения

доллар

36,56/36,93

36,56/36,93

0/0

евро

36,77/37,14

36,59/36,95

18/19

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−40,20 грн. Евро покупают за 38,50 грн, а продают за 39,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,70−39,90, евро — 39,00−39,30 грн.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 28 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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