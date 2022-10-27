В ходе IPO компании Mobileye удалось привлечь 861 миллион долларов

Компания Mobileye, которая занимается производством беспилотных машин, в результате выхода на фондовый рынок США привлекла 861 миллион долларов. Продали 41 миллион акций, по 21 доллар каждая. Аналитики LBLV напомнили, что ранее компания принадлежала Intel Corp.

Компания реализовывала акции по цене от 18 до 20 долларов за штуку. Как стало известно исходя из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США, General Atlantic согласилась купить акции производителя беспилотных авто на 100 миллионов долларов во время частного размещения.

Рыночная стоимость компании по цене IPO достигла 16,7 миллиарда долларов, что превышает сумму, за которую Intel купила Mobileye пять лет назад (15,3 миллиарда долларов). При этом это намного меньше, чем 30 миллиардов долларов, которые ожидало увидеть руководство компании.

При этом аналитики отмечают, что листинг Mobileye находится на четвертом месте в рейтинге крупнейших IPO США за этот год. Объем проведенных листингов в Соединенных Штатах с начала года снизился до 22,5 миллиарда долларов, сравнительно с прошлогодним показателем в 279 миллиардов долларов.

Технология автономного вождения компании сейчас используется в 125 миллионах машин, а к 2030 году будет внедрена еще в 270 миллионов авто, сообщает гендиректор компании Амнон Шашуа.

Как стало известно LBLV, привлеченные деньги компания Mobileye введет в оборотный капитал и использует в корпоративных целях, а также погасит часть долговых обязательств перед Intel. К концу прошедшего года убыток производителя беспилотных автомобилей был на уровне 75 миллионов долларов, а выручка составила 1,39 миллиарда долларов.

В первый день торгов акции Mobileye выросли на 38%. Ценные бумаги размещены на бирже Nasdaq под тикером MBLY.

Дмитрий Золотарев, финансовый аналитик LBLV

Источник: МинФин