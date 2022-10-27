Цены на АЗС: Госпродпотребслужба оштрафовала участников рынка топлива на 75 миллионов

Госпродпотребслужба с мая 2022 года осуществила 851 внеплановую меру государственного надзора на рынке горючего. Установлены нарушения в 641 случае, что составляет 75% от общего количества проверок. Об этом говорится в сообщении Службы.

Фото: glavcom.ua

0

► Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Проверка АЗС

По результатам проведенных мероприятий принято 542 решения о применении административно-хозяйственных санкций на общую сумму 74,7 млн грн.

Типичными нарушениями порядка формирования, установления и применения цен на топливо являются:

завышение предельного уровня торговой надбавки;

невыполнение субъектами хозяйствования требований по декларированию изменения розничных цен в горючее.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения в Украине, налоговым органам предоставлено право осуществлять государственный контроль (надзор) и наблюдение в сфере ценообразования в соответствии с законом «О ценах и ценообразовании» с учетом особенностей, установленных этим пунктом.

Читайте: В Украине начали проверки АЗС из-за цен на топливо

Налоговые органы осуществляют контроль соблюдения налогоплательщиками требований законодательства относительно установленных государством фиксированных цен, предельных цен и предельных уровней торговой надбавки (наценки) путем проведения фактических проверок.

Так, на основании актов о результатах фактических проверок, составленных главными управлениями ГНС в областях, Госпотребслужбой вынесено 115 решений о применении административно-хозяйственных санкций за нарушение требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен на общую сумму 31,3 млн грн.

Цены на бензин, дизтопливо, газ на АЗС Украины

Источник: МинФин