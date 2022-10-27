Цены на АЗС: Госпродпотребслужба оштрафовала участников рынка топлива на 75 миллионов
Госпродпотребслужба с мая 2022 года осуществила 851 внеплановую меру государственного надзора на рынке горючего. Установлены нарушения в 641 случае, что составляет 75% от общего количества проверок. Об этом говорится в сообщении Службы.
Фото: glavcom.ua
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Проверка АЗС
По результатам проведенных мероприятий принято 542 решения о применении административно-хозяйственных санкций на общую сумму 74,7 млн грн.
Типичными нарушениями порядка формирования, установления и применения цен на топливо являются:
- завышение предельного уровня торговой надбавки;
- невыполнение субъектами хозяйствования требований по декларированию изменения розничных цен в горючее.
В Госпродпотребслужбе напомнили, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения в Украине, налоговым органам предоставлено право осуществлять государственный контроль (надзор) и наблюдение в сфере ценообразования в соответствии с законом «О ценах и ценообразовании» с учетом особенностей, установленных этим пунктом.
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Налоговые органы осуществляют контроль соблюдения налогоплательщиками требований законодательства относительно установленных государством фиксированных цен, предельных цен и предельных уровней торговой надбавки (наценки) путем проведения фактических проверок.
Так, на основании актов о результатах фактических проверок, составленных главными управлениями ГНС в областях, Госпотребслужбой вынесено 115 решений о применении административно-хозяйственных санкций за нарушение требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен на общую сумму 31,3 млн грн.
Цены на бензин, дизтопливо, газ на АЗС Украины
Источник: МинФин