Еще один киргизский банк прекратил обслуживать российские карты «Мир»

Киргизский государственный «Айил-банк» объявил о временной остановке обслуживания платежных карт российской платежной системы «Мир». Об этом говорится в заявлении госбанка.

Фото: tazabek.kg

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ОАО «Айил Банк» по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно прекращает: обслуживание платежных карт в рамках НСПК «Мир» на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы), денежные переводы от клиента к клиенту в рамках НСПК на платежные карты эмитированы ОАО «Айил Банк», — заявили в финучреждении.

«Айил-банк» на 100% принадлежит правительству Кыргызстана.

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Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что в Кыргызстане по состоянию на 20 октября полностью или частично приостановили обслуживание карт российской платежной системы «Мир» 10 из 23 коммерческих банков.

17 октября карты «Мир» перестали обслуживать киргизские банки «Компаньон», Бакай банк и Доскредобанк. 19 октября о приостановлении обслуживания сообщили в Банке Азии.

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Ранее «Минфин» писал, что узбекский единый банковский процессинговый центр UZCARD сообщил, что обслуживание карты российской платежной системы «Мир» с 23 сентября временно приостановлено «по техническим причинам».

Прием карт «Мир» приостановил один из крупнейших турецких банков Turkiye Is Bankasi (Isbank), а также турецкий Denizbank — бывший дочерний банк «Сбербанка», проданный в 2019 году дубайской компанией Emirates NBD.

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Ранее OFAC обнародовало разъяснение, согласно которому финансовые институты из стран вне США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), могут быть вовлечены в обход американских санкций путем расширения территории использования российской платежной системы «Мир» за пределами РФ.

Источник: МинФин