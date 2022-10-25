Украина нуждается немедленно в $17 миллиардах для критического восстановления — Зеленский
Украине нужно на восстановление больниц, школ, транспортной и энергетической инфраструктуры $17 млрд. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем выступлении на Международной экспертной конференции по восстановлению, восстановлению и модернизации Украины.
Фото: president.gov.ua
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Выступление Зеленского
Зеленский подчеркнул, что Украина разработала прозрачный план первоочередных шагов по восстановлению.
«Это то, что необходимо Украине буквально для выживания. Не завтра, не в следующем году. Не на конференции в Британии… Как раз сейчас!» — подчеркнул он.
«Вес нашего Fast Recovery Plan — $17 млрд для критического восстановления, немедленного. Это больницы, школы, жизненно важная транспортная и энергетическая инфраструктура», — сказал Зеленский.
По его словам, Украина колоссальная потребность в восстановлении жилья. «Там, где российские танки и артиллерия методично уничтожали города… Киевщина, Черниговщина, Сумщина, Харьковщина… Уже сейчас нужно дать людям новый фундамент для жизни. Но можем ли мы его дать? — отметил он.
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Президент подчеркнул, что Украина пока не получила ни одного цента на реализацию Fast Recovery. «Я прошу вас приблизить необходимые решения», — добавил он.
Зеленский призвал западных партнеров создать «финансовый Рамштайн» для поддержки Украины — по аналогии с форматом, инициированным США для предоставления Украине вооружения.
Источник: МинФин