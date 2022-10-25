Твиттер работает над разработкой собственного криптокошелька

Представители социальной сети Twitter работают над нововведениями, чтобы сделать платформу более привлекательной для криптовалютного сообщества, одно из таких — собственный криптогкошелек. Об этом пишет Noworries.

Фото: ixbt.com

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Что известно

Согласно информации, опубликованной разработчиком интерфейса программного обеспечения Джейн Манчун Вонг, Твиттер работает над созданием криптовалютного кошелька.

Twitter работает на «wallet prototype», при помощи «crypto deposit and withdrawal»

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) октябрь 24, 2022

По словам Джейн Манчун, кошелек будет поддерживать депозиты и снятие средств. Официальной информации от представителей соцсети о запуске нового функционала пока нет. Впрочем, пользователи уже разделились на 2 лагеря: некоторые готовы тестировать новинку прямо сейчас, а кто-то считает запуск Твиттер-кошелька неразумной идеей.

Учитывая, что представители Твиттера на прошлой неделе подписали соглашение о партнерстве с популярными NFT-маркетплейсами, возможность запуска криптокошелька соцсети выглядит реальной.

NFT-платформы среди которых OpenSea, Rarible, Magic Eden, Dapper Labs и Jump. trade интегрируют невзаимозаменяемые токены в режим tweet tiles, поэтому пользователи смогут делиться своими NFT в Твиттере.

«Возможность встраивать NFT в комплекте с соответствующей информацией и прямой ссылкой на продукт будет стимулировать продажи и поможет открывать новые и популярные коллекции», — сообщили представители Твиттера. Tweet tiles — это новый вид постов, который Twitter запустил еще в августе. Tweet tiles содержат большие изображения и позволяют изменять шрифты. Нововведение делает контент в Твиттере более динамичным, привлекая пользователей.

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Источник: МинФин