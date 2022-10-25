Главное за вторник: Инвестиции, ОВГЗ и новый заместитель главы НБУ

Акции, золото или доллар: на чем и сколько в этом году заработали инвесторы

Этот год оказался трудным для инвесторов. Высокая инфляция, жесткая монетарная политика и ожидание рецессии тянут стоимость большинства активов вниз. Однако, шансы заработать все же были. «Минфин» разбирался, как за год менялась цена самых популярных активов и что на них влияет.

Минфин разместил на аукционе облигации на 1,5 миллиарда

На аукционе 25 октября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 1,55 млрд грн (в эквиваленте).

В госбюджет Украины поступило $500 миллионов от Всемирного банка

В государственный бюджет поступило $500 млн дополнительного финансирования от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях как гарантия от Великобритании.

Кризис в мировой экономике. Отставка Лиз Трасс и, возможный, конец китайского чуда (видео)

В этом видео финансовый эксперт Михаил Федоров расскажет свои рассуждения насчет того, что ожидает мировую экономику в ближайшее время, как на нее влияет отставка Лиз Трасс, конец китайского чуда и выборы в США.

Сколько нужно сэкономить электричества, чтобы его не отключали

Несмотря на массированные ракетные атаки, украинская энергосистема выстояла. За счет чего этого удалось достичь, будет ли свет пропадать на неделю, в интервью РБК-Украина рассказал глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Официально: Пышный получил нового заместителя — Дмитрия Олейника

Заместителем председателя Национального банка Украины назначен Дмитрий Олейник. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Источник: МинФин