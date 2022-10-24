Финансы

Киевлян предупредили: Сегодня снова начались стабилизационные отключения света

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 октября, 2022
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В Киеве начались стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.

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Экономия света

Выключать электроэнергию начали в 11.13. ДТЭК уверяет, что прилагает все усилия, чтобы они не продолжались более четырех часов, но в отдельных случаях отключение может быть дольше из-за масштабности повреждений.

В ДТЭК снова призвали жителей столичного региона умеренно потреблять электроэнергию — поочередно отключать энергоемкие приборы, максимально снизить потребление с 17:00 до 23:00. Бизнес просят ограничить использование наружного освещения.

Узнать время отключения по Вашему адресу можно здесь.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции

  • Энергетика

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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