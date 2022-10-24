Киевлян предупредили: Сегодня снова начались стабилизационные отключения света

В Киеве начались стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.

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Экономия света

Выключать электроэнергию начали в 11.13. ДТЭК уверяет, что прилагает все усилия, чтобы они не продолжались более четырех часов, но в отдельных случаях отключение может быть дольше из-за масштабности повреждений.

В ДТЭК снова призвали жителей столичного региона умеренно потреблять электроэнергию — поочередно отключать энергоемкие приборы, максимально снизить потребление с 17:00 до 23:00. Бизнес просят ограничить использование наружного освещения.

Узнать время отключения по Вашему адресу можно здесь.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Энергетика

Источник: МинФин