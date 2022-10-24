Киевлян предупредили: Сегодня снова начались стабилизационные отключения света
В Киеве начались стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.
4
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Экономия света
Выключать электроэнергию начали в 11.13. ДТЭК уверяет, что прилагает все усилия, чтобы они не продолжались более четырех часов, но в отдельных случаях отключение может быть дольше из-за масштабности повреждений.
В ДТЭК снова призвали жителей столичного региона умеренно потреблять электроэнергию — поочередно отключать энергоемкие приборы, максимально снизить потребление с 17:00 до 23:00. Бизнес просят ограничить использование наружного освещения.
Узнать время отключения по Вашему адресу можно здесь.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- Энергетика
Источник: МинФин