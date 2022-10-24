Финансы

Кадровые изменения: Пышному назначат нового заместителя из Офиса президента

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 24 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Главе Национального банка Украины Андрею Пышному вскоре назначат заместителя из Офиса президента. Им станет действующий директор Директората по экономической политике Дмитрий Олейник. Об этом РБК-Украина сообщило несколько источников в банковской сфере.

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Что известно

Сейчас Олейник работает генеральным директором Директората по вопросам экономической политики Офиса президента Украины.

По данным собеседников, кандидатура Олейника была подана главой НБУ Андреем Пышным для одобрения Советом НБУ на прошлой неделе.

Читайте: Андрей Пышный официально стал новым главой НБУ

Таким образом, Олейник станет шестым заместителем главы НБУ, должность которого до сих пор вакантна.

  • НБУ

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 24 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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