Новая почта открыла отделение в Кракове. В планах Германия и Чехия

Новая почта открыла второе отделение за границей — в Кракове в Польше. Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk

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Подробности

По его словам, компания планирует открыть до 10 отделений в Польше через несколько недель.

«Две-три недели и мы откроем до 10 отделений в Польше! А сейчас, Краков — встречай!» — написал он.

В начале следующего года Новая почта планирует открыть отделения в Германии и Чехии. Об этом Поперешнюк написал в комментариях.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре Новая почта открыла свое первое отделение в Польше. Отделение начало работу в Варшаве по адресу Męcińska, 18.

Источник: МинФин