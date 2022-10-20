Ethereum Merge — новое, экологичное будущее эфира. Присоединяйтесь на старте, зарабатывайте в перспективе

Ранним утром 15 сентября произошел переломный момент для криптоиндустрии — Ethereum Merge или «слияние» свершилось. С технической точки зрения переход с модели Proof-of-Work (PoW), на модель Proof-of-Stake (POS) — огромный прорыв, который можно сравнить с переходом со старой Nokia, на новый iPhone. Merge может изменить не только будущее эфира, но и всего инвестирования.

Что произошло

Блокчейн Ethereum был запущен Виталиком Бутериным еще в 2015 году с монетой под названием Ether (ETH). Сегодня это вторая по величине криптовалюта, тесно связанная с NFT, Web3, DeFi.

Блокчейн Эфириума, который используют люди, известен как «основная сеть». В декабре 2020 года разработчики Эфириума создали новую сеть под названием «цепочка маяков». Цепочка маяков стала, по сути, основой нового Эфириума.

В результате слияния (Ethereum Merge) данные, хранящиеся в основной сети Эфириума, были переданы в цепочку маяков, которая стала основной цепочкой блоков в сети Эфириума. По сути «слияние» можно сравнить с тем, как жителей квартала с отопления от котельной которая работала на мазуте, перевели на ту, что питается солнечной энергетикой. Для людей ничего не изменилось, но с точки зрения экологичности и прогресса — изменения весомые.

Ранее блокчейн Ethereum, как и блокчейн Биткоин, работал по модели доказательства работы (Proof-of-Work, PoW), в которой узлы — компьютеры, являющиеся частью большой сети, — конкурируют друг с другом за решение сложных математических задач. Затем успешные могут добывать следующий блок транзакции и создавать новые монеты.

Такая модель работы, приводила к тому, что майнинг Эфириума обходится дорого, — поскольку цены на электроэнергию выросли, а цены на криптовалюту упали, даже успешные операции по добыче стали убыточными. Чтобы компенсировать расходы, майнеры обычно продавали большую часть криптовалюты, которую они зарабатывали, что создавало давление со стороны продавцов на миллионы долларов каждый день.

Ethereum 2.0 работает на модели Proof-of-Stake, где выбор узлов происходит с помощью алгоритма, который отдает предпочтение узлам, которые держат больше валюты сети.

Другими словами, на смену майнерам приходят валидаторы — люди, которые «ставят» не менее 32 ETH, отправляя их на адрес в сети Ethereum, где их нельзя купить или продать.

Эти поставленные токены ETH действуют как лотерейные билеты: чем больше ETH ставит валидатор, тем больше вероятность того, что один из его билетов будет разыгран, что дает ему возможность записать «блок» транзакций в цифровую книгу Ethereum. Фактически валидаторы, используют свои эфир в качестве залога, чтобы выиграть вновь созданные токены.

Обновление должно обеспечить еще большую безопасность в блокчейне

На этот раз дело не столько в криптотехнологиях, сколько в том факте, что доказательство доли требует, чтобы люди, которые хотят майнить/обрабатывать транзакции, размещали свои монеты в качестве своего рода депозита.

Теперь, злоумышленнику чтобы обойти систему доказательства доли потребуется 51% от общей стоимости поставленного эфира. Чем больше всего поставлено эфира, тем безопаснее становится сеть, поскольку стоимость достижения 51% ее капитала увеличивается.

Другой интересный аспект слияния Ethereum заключается в том, что с Proof of Stake, если мы подвергаемся атаке 51%, можно точно идентифицировать злоумышленника и выгнать его из системы. Более того, можно наказать его, в том числе уничтожив все его ставки. И если он захочет провести вторую атаку, то придется снова выкупить 51% общей стоимости поставленного эфира.

Модернизация также имеет огромные экологические преимущества

Доказательства работы (Proof-of-Work) — механизм криптотехнологии, использующий массу энергии, заставляя все компьютеры майнеров решать сложные математические уравнения, и биткоин все еще использует его.

С другой стороны, с точки зрения энергопотребления модель Proof-of-Stake — похожа на запуск Google Chrome или Netflix. PoS сделает Ethereum более масштабируемым, безопасным и устойчивым, поскольку больше не будет необходимости в дорогостоящих устройствах для майнинга, которые также косвенно увеличивают выбросы CO2.

Большинство блокчейнов потребляют большое количество энергии и подвергались резкой критике со стороны защитников окружающей среды и некоторых инвесторов. Ethereum, вторая по величине блокчейн-платформа в мире, за одну ночь сократила энергопотребление на 99,95%.

Углеродный след Ethereum, который когда-то был таким же большим, как у Финляндии, теперь сравним с Фарерскими островами. Или, другими словами, одна транзакция Ethereum теперь эквивалентна углеродному следу 44 транзакций Visa или 3 часам просмотра Youtube.

Что слияние дает инвесторам

Слияние предлагает корпорациям и крупным финансовым учреждениям более экологичную платформу, а также новые возможности для инвестирования.

Два аналитика Bank of America недавно предположили в записке для клиентов, что некоторые институциональные инвесторы, которым ранее было «запрещено» инвестировать в токены, сгенерированные PoW, теперь, благодаря экологичности PoS, смогут участвовать в покупках.

Слияние также представляет другие потенциальные преимущества для традиционных финансовых учреждений. Переход Эфириума на доказательство доли делает эфир активом, который может приносить проценты держателям в форме ставок и может сделать актив более привлекательным для потенциальных инвесторов.

Вы можете поставить свой ETH в качестве валидатора PoS Ethereum и получать около 5% годовой процентной доходности (APY). Это довольно хороший показатель, и с ним связан относительно низкий риск.

Открой счет в ИнстаФорекс и зарабатывай на изменениях курсов мировых криптовалют вместе с 7 000 000 трейдеров ИнстаФорекс, торгующих Биткоином, Лайткоином, Эфиром и Риплом. Начни торговать ими на нашей инновационной и удобной в использовании платформе.

Источник: МинФин