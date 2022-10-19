В бюджет не поступило 4,8 миллиарда налогов от экспорта агропродукции — БЭБ

В результате уклонения от уплаты налогов отдельными предприятиями — экспортерами агропродукции в бюджет вероятно не поступило 4,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Фото: edpost.com.ua

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Отмечается, что сотрудники БЭБ обнаружили вероятные потери бюджета от неуплаты налогов несколькими предприятиями, экспортировавшими агропродукцию сомнительного происхождения, в размере 4,8 млрд грн.

Эти предприятия экспортируют аграрную продукцию без соответствующего отражения в налоговой отчетности, что свидетельствует о проведении сделок по легализации товаров неустановленного происхождения. Соответственно, экспортируемая продукция вероятно закупается у населения за наличные деньги и никоим образом не оприходуется.

В БЭБ не исключают, что данные предприятия могут использоваться для документального оформления операций по экспорту теневой продукции и невозврату валютной выручки на сумму около $1,8 млрд.

В ведомстве установили, что в течение августа — сентября 2022 года с таможенной территории Украины отправлено на экспорт около 12 млн. тонн зерновых культур и масла ориентировочной стоимостью 137 млрд. грн. Из них около 4 млн. тонн агропродукции экспортируется предприятиями-оболочками, то есть теми, которые фактически ведут деятельность только на бумаге.

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Как утверждают в ведомстве, у этих компаний нет основных средств и трудовых ресурсов, приобретение экспортируемого товара, их должностные лица не отчитываются или представляют отчетность не в полном объеме, также они находятся в перечне рисковых плательщиков ГНС.

Кроме этого, подавляющая часть компаний-нерезидентов, в адрес которых экспортируется зерно, имеют признаки рисковости: являются фигурантами уголовных производств по возврату агропродукции и признанию отсутствующим права собственности, находятся в статусе ликвидации, связанных с гражданами Украины.

На основании аналитического исследования специалистов департамента анализа информации и управления рисками БЭБ, детективы начали досудебное расследование по уголовному производству при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Детективы БЭБ совместно с сотрудниками ДМС и СБУ осуществляют осмотр продукции, устанавливают законность ее происхождения, проверяют наличие документов для экспортных операций.

Источник: МинФин