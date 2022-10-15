Саудовская Аравия выделила Украине $400 миллионов гуманитарной помощи

Правительство Саудовской Аравии приняло решение выделить для Украины пакет гуманитарной помощи в размере $400 млн. Об этом сообщает информагентство SPA.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом, который отметил, что позиция королевства поддерживает все, что будет способствовать деэскалации. Он также добавил, что готов продолжать посреднические усилия.

Зеленский приветствовал решение Саудовской Аравии о выделении дополнительного пакета гуманитарной помощи на $400 млн. Он также подчеркнул, что эти инициативы по оказанию гуманитарной помощи являются свидетельством стремления принца облегчить страдания украинских граждан.

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Президент сказал, что Украина этого никогда не забудет и что это свидетельствует о дружбе королевства с Украиной.

Напомним

Ранее Минфин писал о том, что Нидерланды решили выделить Украине 70 млн евро на ремонт систем отопления, водопроводов и домов.

Источник: МинФин