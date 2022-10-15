Кабмин поручил выплачивать пенсии на деоккупированных территориях без обращений граждан
Кабинет министров поручил Пенсионному фонду возобновлять выплату пенсий на деоккупированных территориях без обращений граждан. Выплата будет производиться через Укрпочту. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Фото: informator.ua
0
► Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
Внесены изменения в постановление Кабмина «Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения» от 26 февраля 2022 № 162.
Предусмотрено, что в случае получения от Укрпочты уведомления о возобновлении технической возможности осуществлять выплату пенсий в деоккупированных населенных пунктах территориальных общин Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской или Херсонской областей Пенсионному фонду требуется срочно без обращений получателей обеспечить возобновление выплаты пенсий, которые были прекращены период с 1 августа.
Выплату восстановленных пенсий принято осуществлять через Укрпочту лично пенсионеру.
Напомним
Минфин писал о том, что Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2022 год.
Источник: МинФин