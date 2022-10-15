Финансы

Кабмин поручил выплачивать пенсии на деоккупированных территориях без обращений граждан

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 15 октября, 2022
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Кабинет министров поручил Пенсионному фонду возобновлять выплату пенсий на деоккупированных территориях без обращений граждан. Выплата будет производиться через Укрпочту. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Фото: informator.ua

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Подробности

Внесены изменения в постановление Кабмина «Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения» от 26 февраля 2022 № 162.

Предусмотрено, что в случае получения от Укрпочты уведомления о возобновлении технической возможности осуществлять выплату пенсий в деоккупированных населенных пунктах территориальных общин Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской или Херсонской областей Пенсионному фонду требуется срочно без обращений получателей обеспечить возобновление выплаты пенсий, которые были прекращены период с 1 августа.

Выплату восстановленных пенсий принято осуществлять через Укрпочту лично пенсионеру.

Напомним

Минфин писал о том, что Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2022 год.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 15 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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