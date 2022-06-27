Техническое банкротство России: Песков — это неправда

Россия отвергает утверждения о том, что впервые за более чем столетие она не смогла погасить свой внешний долг. «Проценты выплачены», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Россия выплатила проценты в мае. — То, что они были заблокированы Euroclear из-за западных санкций против России, не наша проблема, — сказал представитель Кремля, пишет Первая Лента со ссылкой на российские СМИ.

Как напоминает Польский экономический институт, техническое банкротство определяется как ситуация, при которой экономика не платит проценты по долгу, несмотря на наличие средств, которыми она может обслуживать долг.

Впервые за более чем 100 лет Российская Федерация не смогла погасить свой внешний долг после свержения последнего царя Николая II и большевистской революции 1917 года. В ночь на воскресенье истек 30-дневный льготный период по выплате процентов, который изначально должен был состояться 27 мая.

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