ЕС ищет способы использовать активы российских олигархов для восстановления Украины

Евросоюз ищет способы использовать замороженные активы российских олигархов для финансирования послевоенного восстановления Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала ZDF. При этом она предложила увязать будущую помощь Украине с реформами в этой стране.

«Наши юристы интенсивно работают над поиском возможных способов использования замороженных активов олигархов для восстановления Украины. Я думаю, что Россия также должна внести свой вклад», — сказала фон дер Ляйен в четверг вечером в программе ZDF Maybrit Illner, пишет Первая Лента.

«В любом случае нам также придется софинансировать реконструкцию Украины», — подчеркнула глава Еврокомиссии и добавил: «Инвестициям да, но в то же время (в Украине) необходимы реформы, например в борьбы с коррупцией и восстановления законности (…) Украина тоже хочет, и я обсуждала это с президентом Зеленским в четверг».

Украина хочет быстро вступить в ЕС и уже подала соответствующую заявку. Как отмечает агентство dpa, процесс вступления в ЕС обычно длится много лет и в случае с Украиной его не хотят президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

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