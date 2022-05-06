Глобальный спрос на сталь в 2022 году упадет из-за российского вторжения — ArcelorMittal

Спрос на сталь, считающийся одним из ключевых барометров экономического роста, в этом году упадет на 1% из-за российского вторжения, говорится в отчете ArcelorMittal, пишет Bloomberg.

Фото: ArcelorMittal

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В компании добавили, что до войны прогнозировали небольшой рост спроса за год.

«Тем не менее очевидно, что долгосрочные показатели для стали остаются положительными», — добавляет компания.

Положительная отчетность

Крупнейший производитель стали в Европе опубликовал положительные данные о прибыли за первый квартал. EBITDA за этот период составила $5,08 млрд, превысив ожидания аналитиков.

Акции ArcelorMittal выросли на 5% на торгах в Амстердаме, но компания все равно стоит на 1,1% меньше, чем в начале года.

Компания указала, что поставки стали в первом квартале упали на 2,7%, преимущественно из-за войны. Также из-за войны компания «временно приостановила» проект пеллетного завода в Украине.

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ArcelorMittal добавил, что удвоит выкуп собственных акций до $2 млрд в этом году.

Глобальный экономический спад

Всемирная торговая организация ожидает роста мирового ВВП на 2,8% в 2022 году. До нападения России на Украину рост оценивался в 4,1%.

Аналитики ВТО прогнозируют, что в 2023 году рост мирового ВВП ускорится до 3,2%, что примерно соответствует среднему уровню предыдущего десятилетия.

Источник: МинФин