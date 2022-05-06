Финансы

ЕС пересмотрел санкции против РФ. Три страны освободили от запрета покупать нефть до 2024 года

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 6 мая, 2022
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ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ, разрешив Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии — до июня 2024 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

фото: reuters.com

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Все остальные страны-члены блока будут постепенно прекращать импорт до конца этого года, как было предложено сначала.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что выступает против первоначального предложения ЕС запретить российскую нефть, заявив, что это равнозначно «ядерной бомбе», которую скидывают на экономику его страны.

Он также сказал, что хочет пятилетнего освобождения от запрета на нефть.

Как сообщает издание, Венгрия, Словакия и Чехия сильно зависят от российской нефти, но на них приходится относительно небольшая часть общего импорта ЕС из Москвы.

Переговоры стран по шестому пакету продолжатся и будут долгими и сложными, ожидает Bloomberg.

Сегодня, 6 мая, Фон дер Ляйен заявила аудитории в Германии, что найти единство относительно нефтяных санкций непросто и может занять «несколько дней». Но добавила, что соглашение будет достигнуто.

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Напомним, что, по данным Reuters, шестой пакет санкций ЕС против России обновлен в отношении нефтяного эмбарго.

«Эмбарго вступит в силу не через шесть месяцев после одобрения, а через девять. Также Евросоюз поможет обновить связанную инфраструктуру странам, наиболее зависящим от российской нефти», — пишут журналисты Reuters.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 6 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
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