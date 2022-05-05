Связанные с РФ убытки европейских банков достигли $7 миллиардов

Европейские банки готовятся к волне дефолтов российских должников и пытаются подсчитать свои убытки. Пока лишь уже раскрытые потери банков, связанные с Россией, достигли $7 млрд, пишет Bloomberg.

Фото: espreso.tv

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главные финансовые новости

Банковская отрасль начала готовиться к возможным дефолтам российских должников, откладывая все больше средств в резервы. В комбинации с торговыми убытками, списанием и ценой выхода из страны, это подтянуло общие потери международных банков в РФ до $7 млрд.

Директора управления рисками нескольких крупнейших европейских банков и представители регуляторных органов провели встречу, на которой обсудили потенциальные последствия войны для финансовой сферы. Один анонимный источник сообщил изданию, что банки собираются отложить еще больше средств для покрытия возможных убытков.

Кто потерял больше всего

5 мая UniCredit сообщил, что понес связанный с РФ ущерб на $2 млрд и рассматривает возможность выхода из страны.

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Societe Generale SA еще в прошлом месяце согласился продать Росбанк PJSC российской инвестиционной фирме Владимиру Потанину. Выход из РФ стоил банку около 3 млрд евро — эта сумма отразится в результатах за второй квартал предупреждает CEO банка Фредерик Удеа.

Raiffeisen Bank International AG, один из крупнейших иностранных банков в РФ, выделил свои кредиты производителям автозапчастей (1,8 млрд евро) и химически-удобрительной промышленности (1,2 млрд евро), как находящиеся под наибольшим риском.

Банки также не имеют единой позиции по выходу из России. UniCredit и Raiffeisen по-прежнему размышляют об этом, пока меньшие банки уже сворачивают операции.

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Напомним

По оценкам Forbes, к началу вторжения тремя международными банками с самым большим присутствием в РФ были:

Австрийский Райффайзен банк ($25 млрд. активов);

Французский Société Générale ($21 млрд);

Американский Citibank ($10 млрд);

Райффайзен банк еще 17 марта заявил, что рассматривает возможность выхода из России. 11 апреля о решении уйти с российского рынка заявил Société Générale. 15 апреля Citigroup заявил, что сократил свое присутствие в РФ на $2 миллиарда.

Источник: МинФин