Финансы
Нацкомиссия аннулировала лицензию финкомпании «Капитал СТ»
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию ООО «КУА «Капитал СТ» на проведение профессиональной деятельности по управлению активами институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.
Фото: regserv.biz
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Соответствующий документ был утвержден 5 мая 2022 года.
Причина аннулирования
Основанием для аннулирования лицензии стало заявление компании, а процедура осуществлена в соответствии с порядком выдачи, приостановки действия и аннулирования лицензии на проведение профессиональной деятельности на рынках капитала.
Источник: МинФин