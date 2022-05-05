Нацкомиссия аннулировала лицензию финкомпании «Капитал СТ»

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию ООО «КУА «Капитал СТ» на проведение профессиональной деятельности по управлению активами институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.

Фото: regserv.biz

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Соответствующий документ был утвержден 5 мая 2022 года.

Причина аннулирования

Основанием для аннулирования лицензии стало заявление компании, а процедура осуществлена в соответствии с порядком выдачи, приостановки действия и аннулирования лицензии на проведение профессиональной деятельности на рынках капитала.

Источник: МинФин