Финансы

Эмбарго на импорт российской нефти: Еврокомиссия представила проект нового пакета санкций против РФ

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 4 мая, 2022
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Еврокомиссия представила странам-членам ЕС проект нового — шестого — пакета санкций против России за вторжение в Украину, который в первую очередь предусматривает эмбарго на импорт российской нефти.

Австрийское агентство APA пишет, что проект предполагает постепенную приостановку импорта российской нефти в течение шести-восьми месяцев. Венгрия и Словакия должны быть исключены из этих правил, пишет Первая Лента.

Комиссия, вероятно, предложит переходный период для Венгрии и Словакии из-за степени зависимости этих двух стран от российской нефти и трудностей, с которыми они сталкиваются при поиске альтернативных источников.

По данным Politico, Еврокомиссия хочет отклонить угрозу наложения вето со стороны Будапешта или Братиславы на новый пакет санкций.

В свою очередь, немецкое агентство dpa сообщило со ссылкой на дипломатические источники ЕС, что помимо приостановки импорта российской нефти новый пакет санкций также должен содержать дополнительные ограничения в отношении российских компаний, в том числе крупнейшего российского банка Сбербанк и двух других, а также телеканалов, заведомо распространяющих ложную информацию о войне в Украине. Эти банки должны быть отрезаны от международной системы расчетов SWIFT.

Ранее мы сообщали, что Лихтенштейн присоединился к европейским санкциям против российских трастов.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 4 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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