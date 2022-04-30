НБУ вносит изменения в порядок функционирования валютного рынка

Внесенные изменения, по данным регулятора, направлены на поддержание стабильности валютного рынка, снижение давления на международные резервы Украины и предотвращение непроизводительного оттока капитала.

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Что меняется:

Порядок определения курса

С 30 апреля будет действовать уточненный регулятором порядок определения банками-эмитентами курса гривны по отношению к иностранным валютам при совершении операций с использованием электронных платежных средств.

Это означает, что когда производится списание со счета клиента в гривне, и если межбанковский перевод по этой операции осуществляется в иностранной валюте, курс гривны к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официальный курс НБУ на день отображения банком операции.

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В противном случае, если списание происходит в иностранной валюте, а межбанковский перевод осуществляется в гривне — курс гривны к иностранной валюте должен быть равен или быть выше официального курса НБУ на день отображения банком операции. Такое же изменение работает и в случае, если на счет клиента засчитывается гривня, но межбанковский перевод по операции осуществляется в иностранной валюте.

Ограничение банков

Также с 30 апреля банки получат некоторые ограничения и запреты. В частности, банки должны приостановить выдачу новых сберегательных сертификатов, номинированных в валюте. Это ограничение, по сообщению НБУ, не будет касаться привлечения банками депозитов в иностранной валюте.

Кроме того, банки получат временный запрет на заключение некоторых деривативных контрактов, кроме свопов. Среди таких контрактов — те, в которых оговорены покупка и продажа валюты или банковских металлов за гривню, или те, где есть валютный индекс, выраженный в гривне.

С 4 мая для банков будут сокращены лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% их регулятивного капитала.

Регулятор также указывает, что изменения вступают в силу с 30 апреля.

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Источник: МинФин