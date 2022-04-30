Налоги на топливо повышать не будут
Верховная Рада решила оставить сниженный НДС и отсутствие акциза на топливо. Об этом сообщил первый заместитель главы Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.
фото: ubr.ua
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Повышать налоги не будут
«Всем, кто переживал за льготное налогообложение бензина — пока ничего меняться не будет. Норму из законопроекта № 7311 исключили», — написал Ярослав Железняк в телеграме.
То есть налогообложение на топливо остается льготным: без уплаты акциза и с уплатой 7% НДС вместо 20%.
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Как писал «Минфин», в Верховной Раде предлагали отменить 7% НДС на ввоз моторного топлива и нулевой акциз на поставку бензина и сжиженного газа.
Мол, за неделю в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной и НДС в бюджет не поступило 417 млн грн.
Автор:
Журналист
Светлана Тартасюк
Пишет на темы:
Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции
Источник: МинФин