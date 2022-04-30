Налоги на топливо повышать не будут

Верховная Рада решила оставить сниженный НДС и отсутствие акциза на топливо. Об этом сообщил первый заместитель главы Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

фото: ubr.ua

3

Повышать налоги не будут

«Всем, кто переживал за льготное налогообложение бензина — пока ничего меняться не будет. Норму из законопроекта № 7311 исключили», — написал Ярослав Железняк в телеграме.

То есть налогообложение на топливо остается льготным: без уплаты акциза и с уплатой 7% НДС вместо 20%.

Читайте также: Сергей Куюн о рынке топлива: А-92 потихоньку отходит, меньше будет сжиженного газа

Как писал «Минфин», в Верховной Раде предлагали отменить 7% НДС на ввоз моторного топлива и нулевой акциз на поставку бензина и сжиженного газа.

Мол, за неделю в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной и НДС в бюджет не поступило 417 млн грн.

Автор:

Журналист

Светлана Тартасюк

Пишет на темы:

Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции

Источник: МинФин