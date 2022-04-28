Еврокомиссия предлагает временно снять все пошлины и квоты на экспорт из Украины в ЕС

ЕС предложил временно приостановить все ограничения и квоты на сталь, промышленные товары и продукты земледелия, сообщает Bloomberg.

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«ЕС еще никогда не внедрял либерализацию такого масштаба: предоставление Украине доступа к рынкам ЕС с нулевыми тарифами и нулевыми квотами. … С начала российского вторжения, ЕС поставил в приоритет поддержку украинской экономики», — говорится в заявлении Валдиса Домбровскиса, главы еврокомиссара по торговле.

Теперь это предложение должны рассмотреть все 27 стран членов-блока и Европарламент, прежде чем оно вступит в силу.

Крупнейший торговый партнер Украины

ЕС — крупнейший торговый партнер Украины, в 2019 году на него приходилось почти 40% всей украинской торговли. В этом году общий товарооборот между ЕС и Украиной достиг 43,3 млрд. евро ($46 млрд.) в 2019 году, а экспорт в ЕС в 2019 году составил 19,1 млрд. евро, согласно данным комиссии.

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Железо, сталь и сельскохозяйственная продукция — одни из основных экспортных поставок страны. По прогнозам Всемирного банка, экономика Украины сократится более чем на 40% из-за войны войны, причем торговые потоки особенно пострадали из-за блокирования Россией портов страны.

Напомним

Ранее Великобритания упразднила пошлины на экспорт основных украинских товаров.

«Снятие пошлин на ключевые украинские экспортные товары, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они в этом больше всего нуждаются», — прокомментировал решение департамент международной торговли Британии.

Источник: МинФин