Военные облигации: на сегодняшнем аукционе Минфин привлек рекордные 13 миллиардов

По результатам проведенного 26 апреля аукциона ОВГЗ, Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет рекордные 13 млрд гривен. Об этом министерство сообщает на своем сайте.

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В частности, министерство привлекло:

1,95 млрд грн — под 9,5% с погашением 27.07.2022;

90 млн грн — под 10% с погашением 02.11.2022;

10,95 млрд грн — под 11% с погашением 21.06.2023.

Напомним

Предыдущий рекорд был установлен 1 марта, когда Минфин продал облигации на 8,14 млрд.

По данным НБУ, на 26 апреля более 9,1 тыс. граждан и представителей бизнеса стали собственниками военных ОВГЗ на сумму около 5,8 млрд грн, $36 млн и €25,2 млн.

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О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь .

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Источник: МинФин