Военные облигации: на сегодняшнем аукционе Минфин привлек рекордные 13 миллиардов
По результатам проведенного 26 апреля аукциона ОВГЗ, Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет рекордные 13 млрд гривен. Об этом министерство сообщает на своем сайте.
2
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»:
главные финансовые новости
В частности, министерство привлекло:
-
1,95 млрд грн — под 9,5% с погашением 27.07.2022;
-
90 млн грн — под 10% с погашением 02.11.2022;
-
10,95 млрд грн — под 11% с погашением 21.06.2023.
Напомним
Предыдущий рекорд был установлен 1 марта, когда Минфин продал облигации на 8,14 млрд.
По данным НБУ, на 26 апреля более 9,1 тыс. граждан и представителей бизнеса стали собственниками военных ОВГЗ на сумму около 5,8 млрд грн, $36 млн и €25,2 млн.
Читайте также: Как купить военные облигации и помочь стране. Инструкция
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь .
Купить военные облигации от ICU с доходностью 11%. Для пользователей «Минфина» — без комиссий
Источник: МинФин