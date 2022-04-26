Аналитик RoboForex: Всемирный банк дал прогноз для Украины до 2025 года

Активные боевые действия на территории Украины принесли новые испытания для ее экономики и вызвали тяжелый финансовый и гуманитарный ущерб. Это выражается в уничтожении экономической инфраструктуры и снижению объемов доходов государственного бюджета. По оценке Всемирного банка, ВВП Украины в 2022 году сократится на 45% с достаточно слабой перспективой восстановления. В зависимости от продолжительности боевых действий доля населения, проживающего ниже прожиточного минимума, достигнет 70% еще в нынешнем году. Уже более 4 млн человек стали беженцами, а еще 12 млн нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

В рамках различных программ поддержки Украине предоставили существенное финансирование посредством грантов, кредитных гарантий и линий валютного свопа наряду с основными пакетами финансирования от МВФ, ЕС, Всемирного банка и различных двусторонних соглашений. Спреды по гособлигациям снизились на 15 процентных пунктов. По сравнению с кризисом 2014−2015 годов, банковская система более устойчива, но сталкивается с проблемами платежеспособности предприятий-должников. В такой ситуации от НБУ потребуется соблюдение «баланса» своей монетарной политики в части стимулирования хозяйственной деятельности на фоне роста потребительской инфляции.

Базовым сценарием для прогнозов и рекомендаций является продолжение военного конфликта до конца текущего года без увеличения количества охваченных боевыми действиями регионов. В ближайшие годы ожидается, что комплекс мер по восстановлению экономики Украины увеличит ее рост до 7% к 2025 году на фоне медленного восстановления производства и экспортного потенциала, а также постепенного возврата беженцев. При этом к 2025 году ВВП будет на треть меньше, а в 2023 и 2024 годах в связи с реконструкцией инфраструктуры начнут расти объемы инвестиционного импорта. Моделирование позволяет сделать прогноз о том, что до 70% населения в 2022 году окажется на краю бедности (c доходом менее 5 USD в день). Напомню, что в 2021 году таковых было 18%. Если Украина не получит помощи и поддержки от партнеров, то восстановление будет иметь еще более низкие темпы.

Источник: МинФин