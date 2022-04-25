Мои финансы во время войны: личный план Маршалла

12 и 13 мая для украинцев будет проведена масштабная онлайн конференция «Мои финансы во время войны: защита и контрнаступление — личный план Маршалла», которая охватит все финансовые и социальные вопросы военного времени от оформления трудовых отношений с украинскими и иностранными работодателями к эффективным капиталовложениям, что помогут Вам задрейфовать в бурном финансовом вихре.

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Война вносит в жизнь украинцев ненормальные коррективы. Своей безжалостной рукой она отняла у нас близких, дома, любимое дело, свободу, уверенность, пошатнула веру в справедливость и человечность. В поисках спасения многие украинцы покинули свои дома и развеялись по миру. Кто-то остался на родной земле, а некоторые пересекли границу. Но проблема поиска источников прибыли не знает границ, сегодня как в Украине, так и за ее пределами очень остро стоит проблема обеспечения своих семей на уровне привычной довоенной жизни.

Поиск систематических источников прибыли, сбережения и эффективное инвестирование заработанного — это основные три составляющие благосостояния каждого украинца. Именно такая формула благосостояния была заложена в основу онлайн-конференции.

Конференция поделена на два дня, в течение первого будут освещаться острые социально-юридические аспекты трудоустройства украинцев в Украине и за рубежом, оценки ущерба за поврежденное имущество, а также речь пойдет о гарантиях для внутренне перемещенных лиц и семей украинских защитников. На второй день будут затронуты темы сбережения и инвестиций с секретными лайфхаками от экспертов в сфере криптовалюты, фондовых рынков и недвижимости.

Для широкого освещения всех заявленных тем приглашены 15 экспертов, имеющих успешный многолетний опыт в своей области.

Участие в конференции является символически платным с удобными вариантами участия; часть собранных средств будет направлена ​​на поддержку наших славных героев — Вооруженные силы Украины!

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Источник: МинФин