«Укрпочта» перестала продавать марку с кораблем в отделениях, но ее все еще можно купить онлайн

Продажа марок «Русский военный корабль, иди нах#й» в отделениях Укрпочты окончена. Еще 100 000 можно будет купить через онлайн-магазин. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в фейсбуке.

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«Я еще раз хочу поблагодарить все те десятки тысяч людей, которые пришли к нам в Киеве и других городах, чтобы купить нашу марку „корабль“. Не без ошибок, но мы делали все, чтобы наибольшее количество людей ее получили», — говорится в сообщении.

По словам Смелянского, уже продано более 700 тысяч марок с легендарной фразой.

Что будет дальше

«Чтобы все было честно и прозрачно, 100 000 марок будут выделены на интернет — магазин. И начиная с четверга, в нашем интернет магазине смогут приобрести марки (2 листа на 1 заказ) те, кто раньше сделал заказ в первые дни, а с пятницы любой клиент в Украине или за ее пределами. Таким образом, еще более 8300 клиентов смогут получить марки», — обяснил гендиректор.

Остальной тираж планируется использовать для официальных делегаций, музейных фондов, международных обязательств в рамках ВВС, и по филателистическим абонементам. Еще небольшая часть будет выделена для поддержки маркетинговых акций с украинскими производителями и предпринимателями. Также одну марку получит каждый работник Укрпочты

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Смелянский подчеркнул, что дополнительного тиража марки не будет. Но в Укрпочте нашли, как продолжить серию с кораблем.

«Ожидайте сообщения в начале следующей недели, как только мы подпишем все технические моменты. Майки и другие вещи с маркой уже совсем скоро будут в нашем интернет магазине и отделениях,» — добавил Смелянский.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Укрпочта еще 1 марта объявила национальный отбор иллюстраций на тему «Русский военный корабль, иди нах#й». Победителя выбирали путем открытого голосования.

Победила работа украинского художника Boris Groh, за которую проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов.

Марка была выпущена в продажу 12 апреля, и уже через несколько дней в магазины Укрпочты выстроились очереди из желающих ее приобрести.

Источник: МинФин