Российский центробанк не смог найти альтернативу твердым валютам — глава ЦБ РФ

Центробанк РФ признал, что за месяц войны ему не удалось найти очевидной альтернативы глобальным резервным валютам, передает Bloomberg.

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Война длится уже больше месяца, однако ЦБ РФ до сих пор не смог найти альтернативы глобальным резервным валютам. Об этом заявила глава учреждения Эльвира Набиуллина, выступая перед российским парламентом. Но она подчеркнула, что пока слишком рано для того, чтобы делать какие-то выводы

«Мы должны смотреть в будущее, но пока мне сложно делать конкретные предложения. Список стран, которые выпускают ликвидные резервные валюты — ограничен, и именно они приняли недружественные меры и ограничили нам доступ», — заявила банкир.

«Неприступная крепость»

До начала вторжения, Банк России несколько лет уменьшал долю доллара в своих активах, и к концу 2021 года она снизилась на 11%. Однако при этом почти треть резервов хранилась в евро, еще определенная часть — в иенах и фунтах стерлингов. Это позволило Западу заморозить почти половину активов РФ в ответ на вторжение.

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На конец 2021 года на юань приходилось 17,1% российских резервов, на золото — 21,5%.

Источник: МинФин