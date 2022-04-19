Финансы

Очередной аукцион: Минфин разместит военные облигации в гривне, долларах и евро

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 апреля, 2022
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Завтра, 19 апреля, на аукционах ОВГЗ Минфин будет размещать военные облигации в гривне, долларах и евро. В министерстве призывают сделать вклад в победу Украины.

фото: blog.portmone.com.ua

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Где купить военные ОВГЗ

Минфин создал список банков-первичных дилеров и линцензированных брокеров, активно помогающих гражданам Украины инвестировать в военные ОВГЗ.

Более подробную информацию — ищите по ссылке.

Читайте также: Как купить военные облигации и помочь стране. Инструкция

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Автор:

Журналист

Светлана Тартасюк

Пишет на темы:
Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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