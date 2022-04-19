Очередной аукцион: Минфин разместит военные облигации в гривне, долларах и евро
Завтра, 19 апреля, на аукционах ОВГЗ Минфин будет размещать военные облигации в гривне, долларах и евро. В министерстве призывают сделать вклад в победу Украины.
фото: blog.portmone.com.ua
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Где купить военные ОВГЗ
Минфин создал список банков-первичных дилеров и линцензированных брокеров, активно помогающих гражданам Украины инвестировать в военные ОВГЗ.
Более подробную информацию — ищите по ссылке.
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О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Автор:
Журналист
Светлана Тартасюк
Пишет на темы:
Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции
Источник: МинФин