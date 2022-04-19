НБУ пообещал вернуться к плавающему курсу

НБУ обязался вернуться в режим инфляционного таргетирования с плавающим курсообразованием по мере нормализации функционирования экономики и финансовой системы. Об этом говорится в Основных принципах денежно-кредитной политики на период военного положения, опубликованных на сайте регулятора.

Фото: dw.com

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С целью сохранения финансовой стабильности в Украине Национальный банк вынужденно зафиксировал обменный курс и ввел ряд административных ограничений, в частности, на валютные операции и движение капитала.

Такие меры, в сочетании с высоким уровнем неопределенности, значительно ограничивают влияние рыночных инструментов на функционирование денежного и валютного рынков. Поэтому НБУ временно отложил принятие решений по учетной ставке.

НБУ хочет вернуться к рыночным механизмам

По мере восстановления способности валютного рынка к самобалансированию Национальный банк будет и дальше ослаблять валютные и капитальные ограничения и постепенно вернется к плавающему курсообразованию.

Важная предпосылка для этого в НБУ считают ощутимый рост объемов предложения валюты, в частности, со стороны экспортеров в условиях оживления производства и восстановления транспортной логистики. Постепенный отказ от фиксированного курса и ослабление ограничений позволяют избежать накопления значительных макроэкономических дисбалансов.

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Снижение неопределенности и усиление действенности каналов монетарной трансмиссии позволят центробанку вернуться в традиционный режим инфляционного таргетирования.

НБУ возобновит прогнозный цикл и вернется к применению ключевой ставки как основного монетарного инструмента для снижения инфляции к цели НБУ в 5% и удержания под контролем инфляционных ожиданий.

Источник: МинФин