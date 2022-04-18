Стало известно, сколько объявлений об аренде жилья размещают мошенники

С начала войны около 1% объявлений об аренде жилья размещали мошенники. По сравнению с довоенным периодом доля таких объявлений существенно не увеличилась. Об этом свидетельствуют данные сайта OLX.

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Всего с начала войны 654 объявления на сайте было деактивировано по подозрению в мошенничестве. При этом количество мошенников в Киеве и области уменьшилось, однако их активность увеличилась на Западе Украины. Среди самых популярных схем мошенничества — требование предоплаты.

«Классическая схема с предоплатой за жилье выглядит так: мошенники заведомо ставят соблазнительно низкую цену, чтобы заинтересовать человека. Поймав жертву на крючок, переводят коммуникацию в сторонние мессенджеры, где и требуют аванс. Среди причин может быть якобы право просмотра квартиры, предварительное бронирование или гарантия заезда», — объясняют в компании.

На сайте отмечают, что добросовестные арендодатели просят оплату при подписании договора аренды и передаче ключей.

Сколько поступает жалоб

С декабря 2021 г. по февраль 2022 г. сайт ежемесячно обрабатывал около 2,5 тыс. жалоб на объявления о долгосрочной аренде. После проверки 48% из них оказались мошенничеством.

В марте сайт получил жалобы от пользователей на 3,6 тысяч объявлений, из них 45% случаев были мошенническими.

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Что касается посуточной аренды, то в прошлом месяце портал зафиксировал 550 объявлений с жалобами, что почти втрое больше, чем за аналогичный период 2021 года. Однако количество подтвержденных нарушений — всего 23% от жалоб.

Источник: МинФин