Рынок NFT лопнет на фоне повышения процентной ставки ФРС — мнение

Философ и автор культового произведения «Черный лебедь» Нассим Талеб считает, что рынок невзаимозаменяемых токенов лопнет на фоне ужесточения ФРС денежно-кредитной политики. Об этом пишет Forklog cо ссылкой на его твиттер.

фото: psm7.com

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Что не так с NFT«NFT начинает лопаться. Все, что нужно для потери смысла бессмысленными вещами, — более высокие процентные ставки», — написал Талеб.

Он также указал на тот факт, что NFT первого твита Джека Дорси, который в марте 2021 года учредитель Bridge Oracle Сина Эстави купил за $2,91 млн, начал терять свою ценность.

В апреле 2022 года Эстави разместил токен на платформе OpenSea. Он намеревался продать его за 14 969 ETH (~$48,3 млн по курсу на тот момент), однако безуспешно. Аукцион закончился 13 апреля. Максимальная ставка за NFT составляет 10 ETH ($30 399).

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Другое мнение

В ответ на заявление Талеба блогер Матин Соудагар подчеркнул, что эти выводы «основаны на заголовках» и не подкреплены реальными фактами.

«Фундаментальная проблема с выводами, основанными на заголовках, заключается в том, что у вас нет перспективы на историю NFT. (Сектор — ред.) существует с 2014-го, он процветал во время медвежьего рынка (в 2018—2020 гг.), процветал во время пандемии, процветал во время турбулентности в индустрии. Это больше, чем твит Джека», — написал Соудагар.

Источник: МинФин