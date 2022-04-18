Государство обеспечивает страховые выплаты для работников, которые пострадали на производстве
Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что государство выплачивает страховые выплаты для работников, пострадавших на производстве.
фото: bykvu.com
0
«Власти продолжают обеспечивать выполнение своих обязательств социального характера. Несмотря на войну, социальная защита населения остается одним из приоритетов власти», — говорит он.
- Фонд социального страхования с 1 марта осуществил почти 193 тыс. пострадавших на производстве и членов их семей перерасчет страховых выплат с применением коэффициента 1,14.
- В результате размер страховых выплат повысится в среднем на 630 грн, а для пострадавших из числа шахтеров — в среднем на 862 грн.
Повышенные размеры выплат граждане или члены семей потерпевших получат в течение апреля 2022 года.
Читайте также: Сколько денег нужно государству на выплаты переселенцам
Как писал «Минфин», в Министерстве социальной политики заявили, что необходимо обсуждать возможность для переселенцев за границей оставаться налоговыми резидентами Украины или, по крайней мере, платить за них в Украину социальные взносы, чтобы защитить трудовые права беженцев.
Автор:
Журналист
Светлана Тартасюк
Пишет на темы:
Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции
Источник: МинФин