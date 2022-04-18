Государство обеспечивает страховые выплаты для работников, которые пострадали на производстве

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что государство выплачивает страховые выплаты для работников, пострадавших на производстве.

фото: bykvu.com

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«Власти продолжают обеспечивать выполнение своих обязательств социального характера. Несмотря на войну, социальная защита населения остается одним из приоритетов власти», — говорит он.

Фонд социального страхования с 1 марта осуществил почти 193 тыс. пострадавших на производстве и членов их семей перерасчет страховых выплат с применением коэффициента 1,14.

В результате размер страховых выплат повысится в среднем на 630 грн, а для пострадавших из числа шахтеров — в среднем на 862 грн.

Повышенные размеры выплат граждане или члены семей потерпевших получат в течение апреля 2022 года.

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Как писал «Минфин», в Министерстве социальной политики заявили, что необходимо обсуждать возможность для переселенцев за границей оставаться налоговыми резидентами Украины или, по крайней мере, платить за них в Украину социальные взносы, чтобы защитить трудовые права беженцев.

Автор:

Журналист

Светлана Тартасюк

Пишет на темы:

Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции

Источник: МинФин