УЗ возобновляет сообщение с населенными пунктами, освобожденными от оккупантов

С 16 апреля Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с освобожденным Черниговом и рядом населенных пунктов области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

фото: telegraf.by

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Как ездят поезда

Укрзализныця с 16 апреля возобновляет железнодорожное сообщение с Черниговом. Этот город был во вражеской блокаде больше месяца, поэтому его постоянно бомбила артиллерия врага.

В областной центр будет ездить региональный дизель-поезд № 894/893. Он отправляется из Чернигова в 07:00 и прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 11:06. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:18 и прибывать в Чернигов в 19:20.

Дизель-поезд будет делать остановки на станциях Муравейка, им. Бориса Олейника, Вересоч, Вертиевка, Нежин, Носовка, Кобыжчи, Бобровица, Заворичи, Бобрик, Бровары, Дарница, Выдубичи, Киев-Демеевский и Протасов Яр.

На маршруте сначала будут курсировать дизель-поезда польского производителя Pesa, позже — современные пассажирские вагоны на локомотивной тяге.

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Ремонт инфраструктуры

Для возобновления движения в Чернигов железнодорожникам в сжатые сроки пришлось отремонтировать ряд инфраструктурных объектов, которые повредил враг.

«В частности, это почти 300 метров путей, мост на станции Заворичи и на перегоне Липов Рог — Вертиевка, путепровод в Нежине. Также на направлении восстановлены устройства СЦБ и связи. На участке Бровары — Нежин — Чернигов восстановлена контактная сеть, на других участках работы еще продолжаются», — рассказывают в компании.

Кроме того, Укрзализныця возобновила с 16 апреля движение пригородных поездов Дарница — Нежин. Первый поезд из Нежина будет отправляться в 06:00 и прибывать на железнодорожную станцию Дарница (Киев) в 08:45. Следующий поезд отправится из Нежина в 12:15 и прибывает в Киев в 15:00.

В обратном направлении поезда будут отправляться из Дарницы в 09:00 и 17:17, а прибывать в Нежин будут в 11:45 и 20:00 соответственно.

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Напомним, председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин также отметил, что уже возобновили железнодорожное сообщение с Сумской областью.

Недавно Укрзализныця назначила региональный экспресс Харьков — Ворожба (через Сумы) и обратно. Также с 12 апреля возобновили поезда Терещенская — Шостка, Конотоп — Шостка, Конотоп — Ворожба, Конотоп — Бахмач, Хутор Михайловский — Конотоп и Терещенская — Конотоп.

Источник: МинФин