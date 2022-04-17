Дали 10 дней: российские компании обязаны покинуть иностранные биржи

Президент РФ подписал закон, который запрещает размещать на иностранных биржах депозитарные расписки на ценные бумаги российских компаний и обязывает провести делистинг уже существующих.

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Согласно Закону, уже торгующиеся за границей российские компании и банки должны будут пройти делистинг и конвертировать расписки в акции.

Российским компаниям дали пять дней для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок на иностранных биржах, а затем еще пять дней, чтобы предоставить в центральный банк России подтверждающие документы. Таким образом, обращение депозитарных расписок на иностранных площадках будет запрещено через 10 дней с момента опубликования закона.

Держатели расписок смогут конвертировать их в акции, которые обращаются на российском фондовом рынке. Также получать дивиденды по акциям, права на которые удостоверены выпущенными расписками, за рубежом больше не получится, права голоса эти акции давать не будут.

Среди российских компаний, акции которых торгуются за рубежом Сбербанк, ВТБ, Газпром, Аэрофлот, Новатэк, Норникель, Лукойл, Сургутнефтегаз и другие.

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Как ранее сообщал «Минфин», Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги восьми российских компаний «по коммерческим причинам».

Отзыв касается рейтингов Evraz, X5 Retail, Petropavlovsk, Nord Gold, Yandex NV, Globaltrans, EuroChem Group AG, Eurasia Drilling Company, а также их дочерних компаний, специализирующихся на размещении облигаций.

Акции (ценные бумаги)

Источник: МинФин