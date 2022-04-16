Германия не будет вводить ограничения на общую численность принимаемых беженцев из Украины

Власти Германии не будут вводить ограничения на общую численность принимаемых украинских беженцев. Об этом заявил в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг.

1

«Этот вопрос не возникает. Германия не может и не будет отказывать беженцам из Украины», — отметил Виссинг. При этом он добавил, что число украинских беженцев, прибывающих в Германию поездами, значительно снизилось в последнее время — примерно с 8 200 с начала полномасштабной войны РФ против Украины до нынешних около 2 500 человек в день.

Читайте также: Правительство объявило о дополнительных выплатах переселенцам. Кто и сколько получит

Однако, по словам министра, в любой момент ФРГ может столкнуться с увеличением числа беженцев. «Нуждающиеся из Украины должны иметь возможность найти убежище в Германии», — констатировал глава Минтранса.

В заключение Виссинг подчеркнул, что если соседние с Украиной страны будут перегружены из-за беженцев, будет необходимо вновь обсудить их распределение по всему Евросоюзу.

Контекст

В настоящее время в Германии официально зарегистрированы порядка 340 тыс. украинских беженцев.

Количество лиц, которые выехали из Украины с начала полномасштабной войны, приближается к 5 миллионам. Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, размещенные на соответствующем сайте.

Подавляющее большинство лиц выехали в страны Шенгенского соглашения (Венгрия, Польша, Словакия). Точных данных относительно их дальнейшего передвижения по Европе нет из-за отсутствия пограничного контроля между странами.

Источник: МинФин