Первый крупный иностранный брокер прекращает работать с клиентами из РФ и Беларуси

Датский Saxo Bank уведомил клиентов из России, что с 6 июня 2022 года прекратит обслуживать их брокерские счета из-за санкций. Как передает Meduza, об этом сообщает РБК, ссылаясь на копии писем, направленных клиентам компании.

Фото: fxmeters.com

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Ограничения распространяются и на граждан Беларуси, сообщила инвестиционный консультант Алина Ананьева, получившая разъяснение от Saxo Bank. Ограничения не затронут граждан РФ или Беларуси, если у них есть резидентство в одной из стран Евросоюза, а также инвесторов из других стран СНГ.

До 6 июня клиенты из России и Беларуси могут вывести деньги со счета, закрыть позиции или перевести бумаги к любому брокеру, но такие переводы будут дополнительно проверять. «В некоторых случаях может быть проще закрыть позиции и просто перевести наличную сумму вместо ценных бумаг», — сказано в письме Saxo Bank. Если за два месяца клиенты не закроют позиции и не выведут деньги, банк сделает это сам.

Первый пошел

Saxo Bank стал первым крупным иностранным брокером, который отказался обслуживать клиентов из России.

В феврале американская компания Interactive Brokers предупредила о рисках блокировки счетов клиентов из-за санкций, но она продолжила работать с россиянами.

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Европейский брокер Exante, основанный россиянами и зарегистрированный на Мальте, запретил жителям России и Беларуси выводить средства в долларах США и российских рублях, но продолжил работать с клиентами из этих стран.

Напомним

Свою деятельность на территории РФ уже прекратили две расчетно-клиринговые системы: Clearstream Banking и Euroclear.

Приостановка их работы означает, что российские инвесторы с еврооблигациями и иностранными акциями не смогут получать платежи по телу долга, купонам и дивидендам, идущие через эти системы.

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Источник: МинФин