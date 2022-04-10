ЕС возобновляет дипломатическое присутствие в Киеве
Европейский Союз возобновит свое дипломатическое присутствие в Киеве. Об этом сообщает Rreuters со ссылкой на руководство ЕС.
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Матти Маасикас, глава делегации ЕС в Украине, присоединился к высокопоставленным чиновникам ЕС, посетившим нашу страну в пятницу. Он останется в Киеве, чтобы вновь открыть помещение делегации и оценить условия для возвращения сотрудников, — сообщила дипломатическая служба блока.
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Верховный представитель ЕС по иностранным деламЖозеп Боррель заявил, что этот шаг улучшит взаимодействие блока с украинским правительством и поможет поддержать украинских граждан.
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Конекст
Делегация ЕС была эвакуирована из Киева в польский город Жешув вскоре после вторжения российских оккупантов в Украину.
5 апреля из эвакуации в Киев вернулось посольство Турции.
О возвращении посла в Киев заявил МИД Литвы, а в конце марта в столицу Украины прибыл временный поверенный в делах Словении.
Источник: МинФин