Валютные интервенции НБУ: Нацбанк почти вдвое сократил продажу валюты

В период с 4 по 8 апреля НБУ продал на межбанковском валютном рынке $225,45 млн и €90,39 млн. При этом регулятор купил $11,5 млн и €5,5 млн. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Операции с валютой

Напомним, что в период с 28 марта по 1 апреля НБУ продал $303,58 млн и €304,8 млн. При этом регулятор купил $21,5 млн и €5 млн.

За период с 21 по 25 марта НБУ продал $356,15 млн и €246,23 млн. При этом регулятор купил $3,5 млн и €4,5 млн.

За период с 14 по 18 марта НБУ продал на межбанковском валютном рынке $232,52 млн и €332,18 млн. При этом регулятор купил $44,3 млн и €10,5 млн.

За период с 24 февраля по 12 марта НБУ выкупил у банков инвалюты на $1,1 млрд, тогда как продал $0,74 млрд.

Всего с начала года Нацбанк продал $4 501,94 млн и €1082,65 млн, а купил $1778,8 млн и €80,17 млн. Отрицательное сальдо интервенций в 2022 году составляет $2723,14 млн и 1002,48 млн евро.

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За прошлый год НБУ купил на межбанке $3 690,7 млн., а продал $1 275,7 млн. Сальдо интервенций составило $2 415 млн.

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Источник: МинФин