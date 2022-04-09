Нацбанк собрал для военных уже 14,7 миллиарда

На спецсчете НБУ для армии на 8 апреля осталось 72 млн грн. Регулятор уже собрал и перечислил 14,7 млрд. грн. для военных. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Куда были направлены собранные средства:

на нужды Национальной гвардии Украины — всего 950 млн грн;

на нужды Национальной полиции Украины — всего 1,65 млрд грн;

на нужды Министерства обороны Украины — всего 11,08 млрд грн;

на нужды Государственной пограничной службы — всего 980,2 млн грн.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 14,7 млрд грн в эквиваленте. В частности, почти 4,7 млрд грн поступило из-за границы в иностранной валюте.

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Напомним, что с начала войны Нацбанк открыл специальные счета, на которые могут присылать деньги все желающие.

Помочь Украинской Армии можно по ссылке. Нацбанк также собирает средства для гуманитарных нужд.

Источник: МинФин