Нацбанк собрал для военных уже 14,7 миллиарда
На спецсчете НБУ для армии на 8 апреля осталось 72 млн грн. Регулятор уже собрал и перечислил 14,7 млрд. грн. для военных. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
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Куда были направлены собранные средства:
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на нужды Национальной гвардии Украины — всего 950 млн грн;
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на нужды Национальной полиции Украины — всего 1,65 млрд грн;
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на нужды Министерства обороны Украины — всего 11,08 млрд грн;
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на нужды Государственной пограничной службы — всего 980,2 млн грн.
Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 14,7 млрд грн в эквиваленте. В частности, почти 4,7 млрд грн поступило из-за границы в иностранной валюте.
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Напомним, что с начала войны Нацбанк открыл специальные счета, на которые могут присылать деньги все желающие.
Помочь Украинской Армии можно по ссылке. Нацбанк также собирает средства для гуманитарных нужд.
Источник: МинФин