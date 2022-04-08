У криптобирж есть возможности защитить клиентов от «грязных» токенов — представители криптоиндустрии

Криптобиржи все активнее проверяют криптовалюту, поступающую на кошельки пользователей. Цель проверки — выявить «грязные» токены, которые могли быть задействованы в незаконных операциях. Об этом рассказали представители криптовалютной индустрии во время вебинара «Крипторегулирование: две стороны одной монеты».

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Современные технологии позволяют мониторить криптовалютные транзакции и определять степень их рисковости, — рассказал во время вебинара сооснователь компании Identomat Зураб Котария.

«В частности можно определить риски каждого пользователя и каждого аккаунта на криптобирже. Это можно делать как вручную, так и с помощью различных алгоритмов, чтобы оценивать риски транзакций в реальном времени», — сообщил Котария.

Как биржи проверяют транзакции клиентов

Наличие внутирбиржевых инструментов, которые помогают отслеживать историю использования криптоактива, подтвердил и COO Kuna Exchange Семен Каплоушенко.

«Каждая транзакция, которая проходит через Kuna, проверяется специальным софтом. Он анализирует всю цепочку блокчейна, ведь блокчейн — это как открытая книга. Мы проверяем, принадлежность кошельков. Например, определенный пул кошельков — это некая легальная криптобиржа, а другой пул — Гидра (крупнейший в мире ресурс по объему нелегальных операций с криптовалютой). То есть если человек случайно получил частичку от Гидры через другие кошельки, мы это увидим, отметим эту операцию как рисковую и будем проводить дополнительную проверку», — пояснил Каплоушенко.

По его словам, задача биржи не только обезопасить пользователей от получения «грязной» криптовалюты, но и оградить его от перевода на «рисковые» кошельки, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью.

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«Мы, естественно, не можем запретить делать такие переводы, но мы можем предупредить пользователя, о том, что он переводит средства на сомнительный кошелек. Что делать дальше, будет решать сам пользователь. Сейчас мы дорабатываем систему, которая будет анализировать кошельки, на которые происходит вывод», — рассказал COO Kuna Exchange.

Источник: МинФин