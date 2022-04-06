Украина сможет размещать ценные бумаги на фондовом рынке Великобритании. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет Liga.net.

фото: fdlx.com

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Такое решение стало известно после переговоров главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова с представителями Financial Conduct Authority.

Это позволит привлекать инвестиции как во время войны, так и в будущем для восстановления инфраструктуры страны.

«Прямая связь между нашими рынками позволит Украине быстро размещать свои ценные бумаги на фондовом рынке Великобритании», — сообщил Ермак.

Он отметил, что участники рынка из Великобритании также смогут инвестировать в перспективный украинский рынок. По словам Ермака, ожидается, что рынок ценных бумаг Украины будет демонстрировать «отличные показатели роста» после войны.

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Как писал «Минфин», за первые три недели Минфин провел семь аукционов по продаже военных облигаций. Благодаря этому привлек в государственный бюджет более 20 млрд грн и около $12 млн.

Источник: МинФин