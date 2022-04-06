Финансы

Украина сможет размещать ценные бумаги на фондовом рынке Великобритании

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 6 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Украина сможет размещать ценные бумаги на фондовом рынке Великобритании. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет Liga.net.

фото: fdlx.com

0

Такое решение стало известно после переговоров главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова с представителями Financial Conduct Authority.

Это позволит привлекать инвестиции как во время войны, так и в будущем для восстановления инфраструктуры страны.

«Прямая связь между нашими рынками позволит Украине быстро размещать свои ценные бумаги на фондовом рынке Великобритании», — сообщил Ермак.

Он отметил, что участники рынка из Великобритании также смогут инвестировать в перспективный украинский рынок. По словам Ермака, ожидается, что рынок ценных бумаг Украины будет демонстрировать «отличные показатели роста» после войны.

Читайте также: Фондовый рынок РФ продолжает падение: цены «голубых фишек» снизились в пределах 9%

Как писал «Минфин», за первые три недели Минфин провел семь аукционов по продаже военных облигаций. Благодаря этому привлек в государственный бюджет более 20 млрд грн и около $12 млн.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 6 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Ситуация в Мариуполе и усиление санкций против РФ. Что пишут западные СМИ о войне

32 минуты ago

росія викрадає цивільних і видає їх за «полонених» військовослужбовців ЗСУ (фото)

47 минут ago

Кулеба обсудит с коллегами из НАТО и G7 поставки оружия Украине

2 часа ago

Роналду не спас «Манчестер Юнайтед» от вылета из плей-офф Лиги чемпионов

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button