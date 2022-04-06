Финансы

Ашан изолирует российский офис: прекращает инвестиции и поставки

Photo of Admin Admin Send an email 53 минуты agoОбновлено: 6 апреля, 2022
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С началом войны компания Ашан Украина осудила вооруженную агрессию России. Однако главный офис принял решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ только сегодня, под давлением обращений тысяч сотрудников и десятков писем. Об этом сообщили сотрудники Ашана Украина.

фото: biz.today.ua

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Что это значит для России

  • Не будут открываться новые магазины.
  • Не будут ремонтироваться существующие магазины.
  • Не будет осуществляться поддержка ІТ-технологий и проектов.
  • Не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например кассовое, логистическое, коммерческое и т. д.
  • Не будут поставляться импортные товары в РФ — а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля.

В компании отмечают, что магазины в России уже сейчас убыточны. Вышеуказанные санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота, уплате налогов и высокой вероятности банкротства.

«Это первая маленькая победа, однако Ашан Украина настроена продолжать давление на центральный офис с целью закрытия бизнеса в стране-агрессоре», — отметили в Ашане Украина.

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Как писал «Минфин», компании, финансирующие агрессию России, будут платить больше налогов на восстановление Украины.

Заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк заявил, что зарегистрировал с коллегами законопроект № 7232, который введет эту простую формулу для всех иностранных компаний, пытающихся усидеть на двух стульях — работать в Украине и не выходить с российского рынка.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 53 минуты agoОбновлено: 6 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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