Главное за вторник: ЕС вводит эмбарго на российский уголь и закрывает свои порты и дороги, США запретили РФ платить по долгу со счетов

ЕС вводит эмбарго на российский уголь и закрывает свои порты и дороги

Евросоюз вводит 5 пакет санкций против России, включающий эмбарго на российский уголь и ограничение въезда для большинства российских и белорусских грузовиков и кораблей. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

В шаге от дефолта: США запретили России платить по суверенному долгу с американских счетов

Минфин США с 4 апреля запретил России проводить долларовые платежи со счетов российских госучреждений в американских банках. Страна-агрессор не сможет платить по своим обязательствам.

300 злотых подъемных и зарплаты ниже официальных: как живут наши беженцы в Польше

Более 2 млн украинцев, в поисках убежища от войны, осели в Польше. На какую помощь могут рассчитывать там наши сограждане, какие шансы найти жилье и устроиться на работу — выяснял «Минфин».

Черный рынок валюты: НБУ сообщил правоохранителям о нелегальных обменниках

Национальный банк передал полученную от граждан информацию о деятельности нелегальных пунктов обмена иностранной валюты в территориальные подразделения Национальной полиции и готов в дальнейшем взаимодействовать с правоохранителями по этому вопросу, — сообщили в НБУ по запросу «Минфина».

Источник: МинФин