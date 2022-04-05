ЕС вводит эмбарго на российский уголь и закрывает свои порты и дороги

Евросоюз вводит 5 пакет санкций против России, включающий эмбарго на российский уголь и ограничение въезда для большинства российских и белорусских грузовиков и кораблей. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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Эмбарго на уголь

Пятый пакет санкций состоит из шести частей. ЕС запрещает импорт российского угля, который стоил России $4 миллиарда ежегодно. В то же время речь не идет о запрете нефти и газа, поскольку не все страны-члены союза поддерживают такую инициативу, среди них Германия, Нидерланды и Австрия — эти страны имеют большую зависимость от российских энергоносителей и хотят постепенно от них отказываться.

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Закрытие портов и дорог

Кроме того, ЕС запрещает российским судам и операторам заходить в порты стран ЕС. Исключение составит транспорт, перевозящий гуманитарные грузы (лекарства и продукты), агропродукцию, энергетические грузы.

Страны блока также запрещают работу российских и белорусских дорожных операторов, что, по словам фон дер Ляен, лишит российскую промышленность ключевых товаров.

Остальные санкции

Среди прочих санкций — полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками (в том числе ВТБ), составляющими 23% российского рынка.

Четвертым пунктом ЕС расширяет запрет на экспорт в РФ стоимостью 10 млрд евро ежегодно. В список попали такие элементы как квантовые компьютеры, высокотехнологичные полупроводники, транспортные составляющие и т. д.

Пятым пунктом Евросоюз отказывается от импорта из РФ ряда товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя. Это обойдется агрессору еще в 5,5 млрд евро.

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Последняя часть санкционного пакета запрещает российским компаниям участвовать в европейских публичных закупках и лишает российские государственные учреждения финансовой поддержки со стороны ЕС.

Глава Европейской Комиссии отметила, что блок также введет дополнительные индивидуальные санкции против РФ.

Хотя ЕС так и не смог полностью отрезать Россию от основного источника прибыли, энергоносителей, блок обсуждает дополнительные санкции на нефтяной импорт из РФ, заявила глава ЕК.

Источник: МинФин