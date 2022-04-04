Всемирный банк обеспокоен продовольственным кризисом на Ближнем Востоке, вызванным российским вторжением

Страны Ближнего Востока и Северной Африки оказались в критическом состоянии с продовольственной безопасностью и топливом на фоне войны в Украине. Об этом заявила управляющий директор по политике в области развития Всемирного банка Мари Пангеста, сообщает Интерфакс-Украина.

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По ее словам, команда Всемирного банка оценивает, что если в период от шести месяцев до года будут наблюдаться высокие цены на продовольствие и топливо, это может негативно повлиять на экономические перспективы региона.

Она подчеркнула, что в настоящее время Всемирный банк обеспокоен «физической и ценовой доступностю» продовольствия в масштабах мира. Однако она уточнила, что в отличие от глобального продовольственного кризиса 2008 года действительной нехватки продуктов питания нет.

«Есть существенное производство… пшеницы, риса и других зерновых», — объяснила она. Она добавила, что проблемы со снабжением пищи вызваны не только войной в Украине.

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«Продовольственная безопасность и падение цен — это не то, что исчезнет, даже если мы урегулируем нынешнюю ситуацию», — резюмировала Пангесту.

Напомним

С началом полномасштабного российского вторжения русские военные корабли заблокировали украинские порты, снизив возможности украинского экспорта.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, экспорт украинской сельскохозяйственной продукции с началом вторжения упал почти в четыре раза.

Источник: МинФин